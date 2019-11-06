Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Die Zwiwwel", Heidelberg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Die Zwiwwel", Heidelberg

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Die Zwiwwel", Heidelberg

44 Min.
Ab 6

Der gelernte Koch Olaf Beermünder (43) begrüßt seine Mitstreiter heute in seinem Restaurant "Die Zwiwwel". In gediegenem Ambiente kredenzt er seinen Gästen klassische Speisen, modern interpretiert. Obwohl er eigentlich Koch ist, hat Olaf seine Berufung im Service gefunden und ist mit Leib und Seele Gastgeber. Doch wird dies für eine Platzierung ganz oben reichen? Rechte: kabel eins

