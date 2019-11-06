Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Fritz Reuter Stuben", Rostock

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Fritz Reuter Stuben", Rostock

Folge vom 06.11.2019: "Fritz Reuter Stuben", Rostock

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Woche in Rostock startet heute mit der "Fritz Reuter Stuben" im Szenebezirk KTV in Rostock. Gastgeber Jan Becker (49) legt großen Wert auf Tradition und hält die Fahne der deutschen Küche hoch. In seinem Restaurant verbindet sich rustikale Gemütlichkeit mit mecklenburgischer Küche. Kann Jan seine Gäste von seinem Konzept überzeugen? Rechte: kabel eins

