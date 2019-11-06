Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Wochensieger der Rostocker Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" wird heute im "Jagdhaus Heiligendamm" ermittelt. Gastgeber Alexander Ramm (43) versucht, seine Mitstreiter mit Wildspezialitäten und regionalen Waldkräutern zu überzeugen. Wird das vom Gault Millau ausgezeichnete Lokal seinem Ruf gerecht werden und den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro einheimsen? Oder kann sich einer der Konkurrenten durchsetzen? Rechte: kabel eins

