Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Taverna Syrtaki", Büdelsdorf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute sind die vier Gastronomen zu Besuch bei der "Taverna Syrtaki" in Büdelsdorf. Inhaber Ioannis Paschos (30) will seine vier Gäste nicht nur mit einem wunderschönen familiären Ambiente, sondern auch mit einem kleinen Tanz begeistern. Wird ihm das gelingen? Rechte: kabel eins

