Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Reissdorf em Oellig", Köln
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Den Auftakt der illustren Kölner Runde macht Martin Seul (52) mit seinem "Reissdorf em Oellig". Das traditionelle Wirtshaus im Agnesveedel bietet alles, was das "kölsche Hätz" verlangt. Metthappen, Himmel und Äd, Sauerbraten und natürlich Kölsch. Ob Martin mit seinem Konzept überzeugen kann? Rechte: kabel eins
