Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Goldener Adler", Hallstadt
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am ersten Tag der Woche in Bamberg lädt Andreas Winkler (44) in sein Hotel-Restaurant "Goldener Adler" in Hallstadt bei Bamberg ein. Der Geschäftsführer des Restaurants bietet seinen Mitstreitern feinste fränkische Küche mit traditionellen Rezepten wie Rumpsteak Strindberg an. Wie passt die Gastronomen-Gruppe wohl zueinander? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
