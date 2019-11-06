Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Buonissimo", Aschaffenburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Buonissimo", Aschaffenburg

"Buonissimo", AschaffenburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Buonissimo", Aschaffenburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am ersten Tag der Woche in Aschaffenburg lädt das sympathische Pärchen Anna (29) und Marco (32) in ihr vegetarisches und sogar veganes Bio-Restaurant "Buonissimo" ein. Das Dreamteam aus Koch und Serviceleiterin liebt und lebt die italienische Küche, allerdings mit dem feinen Unterschied, dass alle Produkte bio sind. Wie passt die Gastronomen-Gruppe zueinander? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen