"Ratsgaststätte Esens", OstfrieslandJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ratsgaststätte Esens", Ostfriesland
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Startschuss für die Ostfrieslandwoche fällt heute in der "Ratsgaststätte Esens". Küchenchef Peter Ulrich (60) empfängt seine Gäste und will mit klassischen, norddeutschen Fischspezialitäten punkten. Außerdem hält er die ein oder andere kulinarische Überraschung bereit. Was sich etwa hinter dem "Schnüffelstück" verbirgt, erfahren Sie bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins