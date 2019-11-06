Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Klosterschenke", Trier

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Klosterschenke", Trier

"Klosterschenke", TrierJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Klosterschenke", Trier

44 Min.
Ab 6

Am ersten Tag der Mosel-Spezial-Woche lädt die charmante Gastgeberin Christiana Lentes (45) in ihre "Klosterschenke" in Trier ein. In dem ehemaligen Kloster, das nun ein Hotel mit Restaurant beherbergt, präsentiert sie gemeinsam mit Küchenchef Christian Zenner (39) gehobene Crossover-Küche mit deutsch-französischem Schwerpunkt. Geht Christianas Konzept auf? Und passt die Gastronomen-Gruppe zueinander? Rechte: kabel eins

