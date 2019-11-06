Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Hot Tacos", Nürnberg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Daniel Gernlein (33) versucht heute die vier Gastronomen mit seinem "Hot Tacos" zu überzeugen. Von Tortillas bis Burritos hat Daniel in seinem im "Vintage Look" gehaltenen Laden alles im Repertoire. Ob die mexikanische Schärfe den anderen auf den Magen schlägt, sehen sie heute in der vierten Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Nürnberg. Rechte: kabel eins

