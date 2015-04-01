Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 2 Folge 7 vom 01.04.2015Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 7: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 2 Folge 7 vom 01.04.2015
Bei Dr. Christian Horwath geht es um eine Schmerzensgeldforderung. Peter Affenzeller rutschte bei einem Lokalbesuch auf einer Stiege aus und schnitt sich bei am Boden liegenden Scherben in den Finger. Die tiefe Wunde musste genäht werden. Die Nerven wurden geschädigt, bis heute hat der Student nicht das volle Gefühl in den Fingern. Peter Affenzeller und sein Vater haben zwar bei der Versicherung des Lokalbesitzers angeklopft und forderten eine Entschädigung ein, doch diese fühlt sich nicht zuständig. Dr. Christian Horwath gibt sich mit der Absage nicht zufrieden und schreibt die Versicherung erneut an. Denn für ihn ist klar, dass der Unfall auch deshalb passiert ist, weil ein gesetzlich vorgeschriebener Handlauf bei der Stiege fehlte. Der Lokalbetreiber ist somit in der Haftung.
