Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 2 Folge 7 vom 01.04.2015

ATVStaffel 2Folge 7vom 01.04.2015
Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 2 Folge 7 vom 01.04.2015

Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 2 Folge 7 vom 01.04.2015Jetzt kostenlos streamen

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 7: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 2 Folge 7 vom 01.04.2015

49 Min.Folge vom 01.04.2015Ab 6

Bei Dr. Christian Horwath geht es um eine Schmerzensgeldforderung. Peter Affenzeller rutschte bei einem Lokalbesuch auf einer Stiege aus und schnitt sich bei am Boden liegenden Scherben in den Finger. Die tiefe Wunde musste genäht werden. Die Nerven wurden geschädigt, bis heute hat der Student nicht das volle Gefühl in den Fingern. Peter Affenzeller und sein Vater haben zwar bei der Versicherung des Lokalbesitzers angeklopft und forderten eine Entschädigung ein, doch diese fühlt sich nicht zuständig. Dr. Christian Horwath gibt sich mit der Absage nicht zufrieden und schreibt die Versicherung erneut an. Denn für ihn ist klar, dass der Unfall auch deshalb passiert ist, weil ein gesetzlich vorgeschriebener Handlauf bei der Stiege fehlte. Der Lokalbetreiber ist somit in der Haftung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein Recht! Ich geb nicht auf
ATV
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Alle 11 Staffeln und Folgen