Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 2 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 8: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 2 Folge 8
49 Min.Folge vom 08.04.2019Ab 6
Dr. Christian Horwaths Fall führt den Rechtsanwalt nach Niederösterreich zu einem Mietstreit. Ein junges Paar lebt seit Monaten ohne Strom und Wasser. Zusätzlich wuchert Schimmel in der Kellerwohnung. Anfänglich sollte für Jasmin Schneider und Daniel Bota die Wohnung nur eine Übergangslösung sein, sie hofften auf eine Dachgeschosswohnung im selben Mietshaus. Doch daraus wurde bis heute nichts. Das Paar bezahlt seit einigen Monaten keine Miete mehr. Nach ein paar Wochen drehte der Vermieter den Strom ab und auch die Wasserleitung wurde gekappt. Das Paar weiß nicht mehr weiter und hat Dr. Christian Horwath um Hilfe gebeten.
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4