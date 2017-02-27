Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 3 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 4: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 3 Folge 4
Dr. Horwath erfährt, dass es eine Mittäterin im Stalkingfall gibt. Die ehemals beste Freundin von Herrn Viehbergers Exfreundin packt aus und erzählt Dr. Horwath, was hinter den Attacken von Mutter und Tochter gegen Julian Viehberger steckt. Da dieser Fall facettenreicher als ein reiner Rechtsfall ist, bespricht sich Dr. Christian Horwath mit Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Alfred Pritz, Leiter der Siegmund Freud Universität in Wien. Von ihm möchte er wissen, wie es zu Stalking kommt, wie man das psychologisch behandelt und ob es sinnvoll wäre, die Streitparteien noch einmal zu einem alles klärenden Gespräch, an einen Tisch zu setzen. Dr. Horwath hofft, dass die vielen offenen Fragen dabei geklärt werden können und damit beide Parteien ihren Frieden finden können. Der zweite Fall dieser Folge: Ein Skandalfall vor Gericht! In Wiener Neustadt soll eine Frau jahrelang Tiere behandelt, kastriert und eingeschläfert haben. Ausgebildete Tierärztin war sie jedoch nicht. Der Fall fliegt im Zuge der Dreharbeiten zur Service-Sendung "Mein Recht! Ich geb nicht auf" auf. Herr und Frau Leitner haben sich an Dr. Christian Horwath gewandt, da sich bei der Euthanasie ihrer geliebten Dobermann-Hündin "Hexe" unfassbare Szenen abspielten: 45 qualvolle Minuten dauerte das Prozedere und sechs Spritzen waren notwendig, um das an einem Tumor leidende Tier letztendlich einzuschläfern. Nun gelangt der Fall endlich vor Gericht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick