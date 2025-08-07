Mein Simmering
Folge 1: Mein Simmering
(Dokumentarfilm, AUT 2012) In der Dokumentation spricht eine prominent besetzte Runde über die Kindheit in ihrem Heimatbezirk: Herbert Prohaska, Franz Leitner und Gustl Starek. Die Geschichte des Bezirks wird so authentisch und lebhaft nachvollziehbar. Bezirksprominenz bedeutet für Simmering hauptsächlich Sportler - eine Ausnahme ist der Sänger, Tänzer, Entertainer und Bühnenstar Michael Seida.Die Bewohner Simmerings fühlen sich nach wie vor den kleinen Vierteln zugehörig: Geiselberg, Hasenleiten, Thürnlhof, Kaiserebersdorf, Albern - alte Fischerei, Simmeringer Haide, Neugebäude, Leberberg, etc. Trotzdem wird behauptet, dass Simmering ein Dorf ist, man träfe im Wirtshaus immer wieder dieselben Leute. Außerdem weist Simmering eine Besonderheit auf, die als typisch morbid-wienerisch gilt: berühmte Friedhöfe wie den Friedhof der Namenlosen und den Zentralfriedhof, außerdem die Tierkörperverwertungsstelle. Regie: Chico Klein
