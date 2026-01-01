Mein Simmering
1 StaffelAb 0
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Mein Simmering
Kindheitserinnerungen und Anekdoten, persönlichen Geschichten von bekannten und legendären Simmeringern präsentiert: August Starek, der seine ersten Fußballschuhe beim 1. Simmeringer SC zerriss und in Folge bei Rapid, darauffolgend in Nürnberg und bei Bayern München jedes Jahr Meister wurde, Herbert Prohaska, den es von der Simmeringer „Hasenleiten“ nach Mailand und Rom zog, sind Teil einer prominenten Tischrunde, die vom Stepptänzer, Sänger und Entertainer Michael Seida und dem zweifachen Österreichischen Staatsmeister im Speedway, Franz Leitner, komplettiert wird.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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