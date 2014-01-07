Mein Traummann aus dem Internet - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Martina aus Salzburg kennt ihren Freund Boujemaa seit eineinhalb Jahren. Seitdem sind sie ein Paar – ausschließlich im Internet. Getroffen haben sich die beiden noch nie. Nun reist die 34-Jährige nach Marokko, um ihre große Liebe endlich in die Arme schließen zu können. Aber nicht nur das: In der einen Woche vor Ort will sie ihren Bou sogar heiraten! Zum Islam ist die Salzburgerin bereits konvertiert. Aber kann man mit einem eigentlich Fremden wirklich die Zukunft planen? Nadja aus Vorarlberg hat ihren Traummann während eines Tunesienurlaubs kennen und lieben gelernt. Drei Monate sind vergangen. Drei Monate, in denen Nadja ihren Marwen nur über Skype gesehen und gehört hat. Jetzt steht das große Wiedersehen an, aufgeregt packt die alleinerziehende Mutter ihren Koffer. Aber Nadjas rosarote Brille wird nicht von allen in ihrem Umfeld verstanden. Mama Silvia macht sich große Sorgen um ihre 33-jährige Tochter. Meint es der vermeintliche Traummann wirklich ernst oder spielt er nur mit ihren Gefühlen? Wie wird das große Wiedersehen verlaufen?
