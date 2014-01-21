Mein Traummann aus dem Internet - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Mein Traummann aus dem Internet
Folge 3: Mein Traummann aus dem Internet - Staffel 1 Folge 3
48 Min.Folge vom 21.01.2014Ab 6
Die Vorarlbergerin Nadja bekommt von ihrem Marwen einen Heiratsantrag. Verfolgt er einen Plan? Die Salzburgerin Martina bereitet schon die Hochzeit mit ihrer Internetliebe Bou vor. Und die Wienerin Sophie reist nach Kenia, um ihren Internetflirt Kennedy zu treffen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Traummann aus dem Internet
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4