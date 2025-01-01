Mein Traummann aus dem Internet - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Mein Traummann aus dem Internet
Folge 6: Mein Traummann aus dem Internet - Staffel 1 Folge 6
Martina darf nach einer endlosen Odyssee durch die arabischen Ämter nun endlich ihren Boujemaa heiraten. Der große Tag ist gekommen - die Salzburgerin wird von allen Seiten geschminkt, geföhnt und mit Henna bemalt. Martina hat nur Freundin Karin und deren Tochter Chiara als Unterstützung vor Ort. Wenigstens ein kurzes Telefonat mit der Mama soll die "Einsamkeit" übertünchen. Derweil macht sich Karin allerdings Sorgen, ob ihre Freundin wirklich das Richtige tut und spricht mit Martina über ihre Bedenken. Diese ist sich aber absolut sicher. Doch auf die Freude folgt bald Abschiedstrauer, denn Martina bleiben nur noch wenige Stunden in Marokko. Sophie aus Wien ist nach Kenia gereist, um ihre Internetliebe Kennedy zu treffen. Bei einem Bootsausflug spricht Sophie ein Problem an, welches ihr Sorge bereitet. Beim Besuch bei Kens Bruder wurde die Rolle der Frau in einer afrikanischen Familie deutlich. Sophie und Dora sollten kochen. Nun will sie wissen, wie fest die Rolle der Frau bei Ken verankert ist. Am letzten Tag machen sie eine Safari. Neben den wilden Tieren wartet noch eine Überraschung auf Sophie. Kennedy bereitet ein Picknick in der Savanne vor.
