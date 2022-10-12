Zum Inhalt springenBarrierefrei
MERYNS Sprechzimmer

MERYNS sprechzimmer: Der große Bluff: Vitamine & Nahrungsergänzungsmittel

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 12.10.2022
46 Min.Folge vom 12.10.2022

Ständig finden neue Studien zu Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln ihren Weg in die Öffentlichkeit, die einander in ihrer gesundheitsfördernden Wirkung widersprechen, ja sogar vom Gegenteil ausgehen. Wie all diese Studien zu bewerten sind, klärt Internist Siegfried Meryn mit Mag.a Mirjana Mayerhofer, Präsidentin der österreichischen Self Care Interessenvertretung IGEPHA, Prof. Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin und Prof. Siegfried Knasmüller, Biologe, Chemiker und Krebsforscher.

