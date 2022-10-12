MERYNS sprechzimmer: Der große Bluff: Vitamine & NahrungsergänzungsmittelJetzt kostenlos streamen
MERYNS Sprechzimmer
Folge 4: MERYNS sprechzimmer: Der große Bluff: Vitamine & Nahrungsergänzungsmittel
46 Min.Folge vom 12.10.2022
Ständig finden neue Studien zu Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln ihren Weg in die Öffentlichkeit, die einander in ihrer gesundheitsfördernden Wirkung widersprechen, ja sogar vom Gegenteil ausgehen. Wie all diese Studien zu bewerten sind, klärt Internist Siegfried Meryn mit Mag.a Mirjana Mayerhofer, Präsidentin der österreichischen Self Care Interessenvertretung IGEPHA, Prof. Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin und Prof. Siegfried Knasmüller, Biologe, Chemiker und Krebsforscher.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MERYNS Sprechzimmer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0