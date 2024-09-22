Michael Douglas - Am Anfang war der NameJetzt kostenlos streamen
Michael Douglas - Am Anfang war der Name
Folge 1: Michael Douglas - Am Anfang war der Name
Michael Douglas, Sohn des berühmten Schauspielers Kirk Douglas, kämpfte lange im Schatten seines Vaters um Anerkennung in Hollywood. Die Dokumentation "Michael Douglas - Am Anfang war der Name" von Amine Mestari beleuchtet seinen Weg: wurde er anfangs nur als Sohn eines Stars gesehen, ist er heute eine eigenständige Hollywoodgröße. Michael Douglas konnte als Schauspieler und Produzent zahlreiche Erfolge feiern, darunter mehrere Oscar-Gewinne. Er hatte mit persönlichen Herausforderungen wie Alkoholsucht, einer Krebserkrankung und den Drogenproblemen seines Sohnes Cameron zu kämpfen. Der Film thematisiert auch die komplexe Vater-Sohn-Beziehung und wie Michael letztlich als charismatisches Oberhaupt des Douglas-Clans den Weg aus dem Schatten seines Vaters fand. Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE/Folamour Productions/
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