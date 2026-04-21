Schwebezustand - Mission deutscher SenkrechtstarterJetzt kostenlos streamen
MILITÄRTECHNIK
Folge vom 21.04.2026: Schwebezustand - Mission deutscher Senkrechtstarter
46 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6
Sie sind in der Militärluftfahrt noch immer eine Rarität: Senkrechtstarter. Nur rund 600 Maschinen wurden seit dem Jungfernflug 1967 gebaut. Der bekannteste Typ ist der englische GHarrierG. Doch nicht nur in England wurden die Maschinen konstruiert. Deutsche Ingenieure bauten in den 60er und 70er Jahren senkrecht startende Jäger, Transporter und Jagdbomber. Auch wenn diese Flugzeuge nie in Serie gingen, gelten sie dennoch als ein Erfolg in der deutschen Luftfahrtgeschichte.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt