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MILITÄRTECHNIK

Hightech am Himmel - Das Zeitalter der Drohnen

WELTFolge vom 07.06.2026
Hightech am Himmel - Das Zeitalter der Drohnen

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MILITÄRTECHNIK

Folge vom 07.06.2026: Hightech am Himmel - Das Zeitalter der Drohnen

50 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Sie sind eine Revolution in der modernen Kriegführung: Drohnen klären auf und greifen an. Sie liefern transparente Gefechtsfelder und agieren dank KI immer autonomer. In dieser Reportage geben Drohnenhersteller und Rüstungsfirmen seltene Einblicke in ihre Entwicklung. Experten beleuchten, wie die unbemannten Systeme militärische Konflikte verändern und welche Rolle der Mensch künftig spielt.

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