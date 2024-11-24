Ein verlockendes AngebotJetzt kostenlos streamen
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 2: Ein verlockendes Angebot
40 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 6
Josh Altman ist kurz davor, sich ein grandioses Angebot zu sichern. Doch dafür muss er seinen ganzen Charme spielen lassen. Derweil ist Tracy auf der Suche nach einem Haus für ihre Freundin Camella. Doch deren Budget macht die Sache nicht gerade leicht.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen