sixxStaffel 10Folge 8vom 08.12.2024
40 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 6

Während James und David an einem großartigen Deal arbeiten, kümmert sich Madison um seine Sommervermietungen. Eine alte Dame macht ihm dabei das Leben schwer. Und Tracy verhandelt mit einer Klientin, die ihre beiden Immobilien in den Hollywood Hills für teures Geld verkaufen möchte.

sixx
