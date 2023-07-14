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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Ein Paradies für Verkäufer

sixxStaffel 8Folge 1vom 14.07.2023
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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 1: Ein Paradies für Verkäufer

41 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12

Josh Altman verkündet seiner Immobilienagentur "Altman Brothers" ein wichtiges Ziel: Jeden Tag muss ein Verkauf von mindestens einer Million Dollar erfolgen. Er fängt direkt an, sein Vorhaben umzusetzen und verspricht einem jungen Millionär das perfekte Haus an nur einem Tag zu finden. Auch Josh Flagg hat hohe Erwartungen an sich selbst. Nachdem er die Trauer über den Verlust seiner Großmutter hinter sich gelassen hat, will er einen größeren Umsatz erreichen als im Jahr zuvor.

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