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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Geld oder Gefühle

sixxStaffel 8Folge 5vom 21.07.2023
Geld oder Gefühle

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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 5: Geld oder Gefühle

42 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12

Josh Flagg kehrt zu einem ehemaligen Klienten zurück, der sein Anwesen wieder verkaufen möchte. Die Immobilie befindet sich in einer der besten Gegenden von Los Angeles, weshalb der Verkaufspreis auf fast 20 Millionen Dollar gesetzt wird. Wie schnell kann Flagg einen potenziellen Käufer finden? Die Altman Brüder erhalten den Auftrag, einen Interessenten für ein altes Haus zu finden, welches in den 1940er Jahren von dem berühmten Architekten Wallace Neff erbaut wurde.

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