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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Wünsch dir was

sixxStaffel 8Folge 10vom 04.08.2023
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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 10: Wünsch dir was

42 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 6

Josh Altman trifft sich mit einem russischen Bauunternehmer, der seinen Neubau verkaufen möchte. Ziemlich schnell entsteht eine Diskussion über den Preis der Immobilie. Werden sich die beiden einigen können? Währenddessen wird Davids Haus gebaut. Nach einer Tour durch die Baustelle versucht James, seinen Freund davon zu überzeugen, das Anwesen nach der Fertigstellung zu verkaufen, da es seiner Meinung nach viel Geld einbringen wird. Wie reagiert der Brite auf diesen Vorschlag?

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