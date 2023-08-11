Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 14: Endlich angekommen
42 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 6
James und David telefonieren mit einem Kunden. Dieser ist gerade dabei, sein Haus fertigzustellen, welches er anschließend verkaufen möchte. Doch die von ihm geforderte Summe ist viel höher, als ursprünglich besprochen. Die beiden Makler beraten sich mit ihren Kollegen und kommen zu dem Schluss, dass der neue Preis nicht realistisch ist. Wie wird der Klient auf diese Information reagieren?
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten, Drama, Einkaufen
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-15: Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen