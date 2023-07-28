Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 7: Schlechtes Karma
42 Min.Folge vom 28.07.2023Ab 6
Josh Altman hat beschlossen, dass er die Kinderplanung vorerst verschieben möchte. Seine Karriere ist ihm sehr wichtig und er hofft, dass seine Partnerin Heather ihn bei der Entscheidung unterstützen wird. Josh Flaggs Kunden sind auf der Suche nach einem Grundstück. Durch Zufall gefällt den beiden Geschäftsmännern ein Haus, das Josh bereits an einen anderen Klienten verkauft hat. Sie wollen es sofort besichtigen und bringen Flagg somit in eine unangenehme Lage.
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten, Drama, Einkaufen
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-15: Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen