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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Höhenangst am Strand

sixxStaffel 8Folge 9vom 28.07.2023
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Folge 9: Höhenangst am Strand

42 Min.Folge vom 28.07.2023Ab 6

James Harris ist auf der Suche nach dem perfekten Haus für einen jungen Engländer. Dieser hat vor, nach Los Angeles zu ziehen und will in Malibu am Strand wohnen. Zur selben Zeit möchte ein Bauunternehmer seinen Neubau verkaufen. Er vereinbart mit Josh Altman einen Preis, der dem Makler zu hoch erscheint. Doch sie einigen sich auf einen Kompromiss: Wenn sich innerhalb von zehn Tagen kein Käufer findet, wird Altman den Betrag senken. Wie wird der Deal ausgehen?

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