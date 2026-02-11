Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
Folge 12: Das Entenzimmer
25 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6
Brian und sein Ehemann Hollis planen, den Keller ihres Hauses in eine Suite für Hollis' Mutter Carolyn umzubauen. Der Innenarchitekt möchte Carolyns Wünsche in sein Mid-Century-Design integrieren, einschließlich einer Pop-Art-Ente. Gemeinsam mit seinem Team beginnt er mit den Umbauarbeiten. Die Herausforderung besteht darin, ein altersgerechtes Design zu schaffen, das für die ältere Dame sicher und komfortabel ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH