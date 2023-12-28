Mission Apollo - Österreichs WelterbeJetzt kostenlos streamen
Mission Apollo - Österreichs Welterbe
Folge 1: Mission Apollo - Österreichs Welterbe
26 Min.Folge vom 28.12.2023
Im Jahr 2022 jährt sich die Gründung der wichtigen UNESCO-Institution "Welterbe" zum 50. Mal, und Österreich feiert das 30-jährige Jubiläum seiner Beitrittsunterzeichnung. In Österreich finden sich mittlerweile zwölf Stätten des Welterbes, die sich im Pausenfilm zum Neujahrskonzert von ihrer besten Seite präsentieren. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Apollo - Österreichs Welterbe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2