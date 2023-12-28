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Mission Apollo - Österreichs Welterbe

Mission Apollo - Österreichs Welterbe

ORF2Staffel 1Folge 1vom 28.12.2023
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Mission Apollo - Österreichs Welterbe

Folge 1: Mission Apollo - Österreichs Welterbe

26 Min.Folge vom 28.12.2023

Im Jahr 2022 jährt sich die Gründung der wichtigen UNESCO-Institution "Welterbe" zum 50. Mal, und Österreich feiert das 30-jährige Jubiläum seiner Beitrittsunterzeichnung. In Österreich finden sich mittlerweile zwölf Stätten des Welterbes, die sich im Pausenfilm zum Neujahrskonzert von ihrer besten Seite präsentieren. Bildquelle: ORF

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