Mission Apollo - Österreichs Welterbe
1 StaffelAb 0
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Mission Apollo - Österreichs Welterbe
Im Jahr 2022 jährt sich die Gründung der wichtigen UNESCO-Institution ‚Welterbe’ zum 50. Mal, und Österreich feiert das 30-jährige Jubiläum seiner Beitrittsunterzeichnung. In Österreich finden sich mittlerweile 12 Stätten des Welterbes, die sich im Pausenfilm zum Neujahrskonzert von ihrer besten Seite präsentieren.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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