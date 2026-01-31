Aufbauplan Österreichisches Bundesheer 2032+Jetzt kostenlos streamen
Mission Vorwärts
Folge 1: Aufbauplan Österreichisches Bundesheer 2032+
Folge vom 31.01.2026
„Mission Vorwärts“ begleitet das Österreichische Bundesheer auf seinem Weg in die Zukunft: mehr Mobilität, stärkere Cyberfähigkeiten, modernste Ausrüstung und klare Fokussierung der Landesverteidigung. Die Serie erklärt zentrale Projekte wie den Aufbauplan 2032+ und zeigt exklusive Einblicke in neue Technologien wie den AW169‑Hubschrauber. Zukunft der Sicherheit – verständlich und eindrucksvoll.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
