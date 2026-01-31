Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Vorwärts

Mission Vorwärts 2

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 3vom 31.01.2026
Mission Vorwärts 2

Mission Vorwärts 2Jetzt kostenlos streamen

Mission Vorwärts

Folge 3: Mission Vorwärts 2

2 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

„Mission Vorwärts“ begleitet das Österreichische Bundesheer auf seinem Weg in die Zukunft: mehr Mobilität, stärkere Cyberfähigkeiten, modernste Ausrüstung und klare Fokussierung der Landesverteidigung. Die Serie erklärt zentrale Projekte wie den Aufbauplan 2032+ und zeigt exklusive Einblicke in neue Technologien wie den AW169‑Hubschrauber. Zukunft der Sicherheit – verständlich und eindrucksvoll.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Vorwärts
Österreichisches Bundesheer
Mission Vorwärts

Mission Vorwärts

Alle 1 Staffeln und Folgen