Folge 1: Folge 1
111 Min.Folge vom 29.03.2020Ab 6
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Der Wettstreit um die Trophäe der besten Hobby-Heimwerker startet mit Projekt 1, der Anfertigung eines Möbelstückes. Die Kreativ-Teams sollen einen Nachttisch bauen, der eine Funktion erfüllt, die ihnen persönlich wichtig ist. In Projekt 2 müssen die Selbermacher-Duos die perfekte Raumlösung für den Flur finden. Er soll nicht nur Stauraum bieten, sondern auch ein ästhetischer Blickfang sein. Danach entscheidet die Jury, wer sich weiterhin Hoffnung auf die Siegprämie machen darf.
Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
Genre:Kunsthandwerk, Unterhaltung
