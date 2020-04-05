Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 05.04.2020
106 Min.Folge vom 05.04.2020Ab 6

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Sieben Teams bewaffnen sich mit Baumaterialien und Werkzeug, um für das erste Projekt ein Möbelstück zu bauen, während sie im zweiten Projekt ein bestimmtes Raumproblem kreativ lösen sollen. Heute wird ein frei wählbares Möbelstück aus Kupferrohren, Holzbrettern und Seilen gebaut und ein Balkon in eine Wohlfühloase verwandelt.

SAT.1
