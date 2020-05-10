Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
Folge 6: Folge 6
107 Min.Folge vom 10.05.2020Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Finale bei "Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challenge". Die letzten drei Teams treten an. Das Projekt 1: der Bau einer Hausbar. Für drei Karaffen und vier Gläser soll eine passgenaue Hausbar geschaffen werden. In Projekt 2 wird ein letztes Mal eine Raumlösung gesucht. In 9 Stunden muss ein Wohnzimmer-Konzept für Jung und Alt entstehen. Welches Heimwerker-Duo überzeugt und holt sich die Siegprämie in Höhe von 10.000 Euro mit nach Hause?
Genre:Kunsthandwerk, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
