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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Garage neu gedacht

sixxStaffel 2Folge 3vom 11.07.2026
Garage neu gedacht

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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 3: Garage neu gedacht

23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6

Ashlee und Matt sind unglücklich mit ihrer Garage: Sie ist überfüllt und unpraktisch. Die beiden wünschen sich einen Ort, an dem sie ihren Hobbys nachgehen können. Matt möchte musizieren, Ashlee Sportkurse geben und mit ihrer Tochter basteln. Brooke und Brice helfen der Familie und entwerfen einen Mehrzweckraum. Trennwände und neue Garagentore mit Fenstern sorgen für Flexibilität und Helligkeit.

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