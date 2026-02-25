Zum Inhalt springenBarrierefrei
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

sixxStaffel 2Folge 4vom 25.02.2026
Folge 4: Mehr Platz, mehr Licht, mehr Leben

23 Min.Folge vom 25.02.2026

Leah und Taron wünschen sich eine neue Küche und bitten Brooke und Brice um Hilfe. Die Profis reißen eine Wand ein, um den Küchen- und Essbereich zu vereinen. Es wird eine quadratische Kücheninsel installiert, allerdings verzichten Brooke und Brice auf die Oberschränke, um den Raum optisch zu vergrößern. Zusätzliche Unterschränke bieten genug Stauraum und die weiße Granitarbeitsplatte lässt den Raum in neuem Glanz erstrahlen.

