StoryZoo & FriendsStaffel 5Folge 10vom 09.09.2024
22 Min.Folge vom 09.09.2024

Molang und Piu Piu an Bord eines Phantomschiffs. Von einem Fluch getroffen, kann der Kapitän die Tentakel auf seinem Kopf nicht mehr ertragen. Um den Fluch zu beenden, müssen Molang und Piu Piu dem Kapitän das Schwimmen beibringen. In der Wüste finden Molang und Piu Piu eine Wunderlampe. Diese erfüllt vielleicht Wünsche, verursacht aber auch eventuell Schaden … Molang und Piu Piu bestellen einen Roboter, der alles macht, aber nicht merkt, dass er zu viel tut ... Molang und Piu Piu, Ingenieure am Hofe Ludwigs XIV., erfinden einen Regenschirm, um den König und seine Perücke zu schützen. Doch die Ergebnisse sind alles andere als zufriedenstellend...

