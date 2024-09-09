DIE BRILLE DES MUSKETIERS/BUCKINGHAM/ZU VIEL/IHRE MAJESTÄT DIE SPINNEJetzt kostenlos streamen
Molang
Folge 9: DIE BRILLE DES MUSKETIERS/BUCKINGHAM/ZU VIEL/IHRE MAJESTÄT DIE SPINNE
Molang und Piu Piu helfen einem Musketier bei einer gefährlichen Mission. Doch als er seine Brille verliert, liegt es an Molang und Piu Piu, ihn zu beschützen ... Nachdem Molang und Piu Piu sich nach den Uniformen der königlichen Garde des Buckingham Palace gesehnt haben, beschliessen sie, einen Antrag auszufüllen. Sie ignorieren die Grundregel der königlichen Garde: unerschütterlich zu bleiben, egal was passiert. Im Mittelalter kann Merlin nicht anders, als allen, die Hilfe benötigen, mit einer Drehung seines Zauberstabs zu Hilfe zu kommen. Molang und Piu Piu müssen ihm klar machen, dass es den Freunden Freude bereitet, Dinge alleine zu erledigen. Im Mittelalter beobachten Molang und Piu Piu, wie der König einer kleinen Spinne nachläuft. Er stolpert, fällt in einen Zauberkessel und verwandelt sich in ... eine Spinne!
