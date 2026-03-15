Mollys Foodblog
Folge vom 15.03.2026: Molly feiert Chanukka
21 Min.Folge vom 15.03.2026
Molly feiert Chanukka mit einer fröhlichen Ugly-Sweater-Party und einer Fülle an Festtagsgerichten. Auf den Tisch kommen unter anderem herzhafter Rindereintopf mit fluffigem Pita, Mini-Sufganiyot-Salat mit Tahini-Dressing und ein cremiger Schoko-Kokos-Shake mit Latkes. Selbst das Dreidel-Spiel wird mit selbstgemachten Haselnuss-Gelt-Keksen zum kulinarischen Highlight.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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