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Mollys Foodblog

Molly feiert Chanukka

HGTVFolge vom 15.03.2026
Molly feiert Chanukka

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Folge vom 15.03.2026: Molly feiert Chanukka

21 Min.Folge vom 15.03.2026

Molly feiert Chanukka mit einer fröhlichen Ugly-Sweater-Party und einer Fülle an Festtagsgerichten. Auf den Tisch kommen unter anderem herzhafter Rindereintopf mit fluffigem Pita, Mini-Sufganiyot-Salat mit Tahini-Dressing und ein cremiger Schoko-Kokos-Shake mit Latkes. Selbst das Dreidel-Spiel wird mit selbstgemachten Haselnuss-Gelt-Keksen zum kulinarischen Highlight.

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