Mollys Foodblog
Folge vom 15.03.2026: Norwegische Weihnacht
21 Min.Folge vom 15.03.2026
Zu Weihnachten lässt sich Molly Yeh von ihren skandinavischen Wurzeln und dem Farmleben inspirieren. Vom würzigen Kardamomkranz zum Frühstück über Fleischbällchen, Lutefisk und herzhafte Teigtaschen bis hin zu einer luftigen norwegischen Cremetorte – ihr Festmenü ist eine liebevolle Hommage an Familie, Tradition und Winterküche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.