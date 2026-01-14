Momo
Folge 17: Momo und Gigi
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Momo sucht in der Begleitung des Agenten 1313 Gigi auf, der mittlerweile ein großer TV-Star ist. Dieser ist jedoch so beschäftigt, dass Momo sich eingestehen muss, ihn ebenfalls an die Grauen Herren verloren zu haben. Agent 1313 führt nichts Gutes im Schilde.
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Drama
Altersfreigabe:
0