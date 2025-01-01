Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Das Brennen von illegalem Schnaps hat in den Bergen von Virginia Tradition. Deswegen lassen sich deren alteingesessene Bewohner auch vom Gesetz nicht davon abhalten.
Selbstgebaute Destillen, versteckt in den Wäldern von Virginia. Getarnte Brennplätze in den Bergen von North Carolina. Und fertige Schnäpse, die über die Straßen amerikanischer Südstaaten geschmuggelt werden. Was klingt wie eine Handlung aus einem alten Westernfilm, ist bei der Doku-Serie Moonshiners jedoch Realität. Denn das Schwarzbrennen hat in Virginia eine lange Tradition, der Tim, Josh, Mark und "Tickle" mit Leidenschaft nachgehen. Schon seit dem 17. Jahrhundert haben die ersten Siedler hier Schnaps in selbstgebauten Apparaturen gebrannt und damit ordentlich Geschäfte gemacht.
Gut gehütete Geheimnisse gegen das Gesetz
Das einzige Problem: Das Brennen von hochprozentigem Alkohol ohne eine Lizenz ist in den USA verboten. Denn an der Schnapsproduktion verdient der Staat durch Steuern normalerweise ordentlich mit. Aufhalten tut das die Moonshiners allerdings nicht, die Gesetze könnten sie nicht weniger kümmern. Sie führen die Tradition trotzdem weiter und üben ihr illegales Handwerk an geheimen Orten aus, um so ihr Geld zu verdienen. Für die Gesetzeshüter*innen sind sie in den tiefen Wäldern und Gebirgen der Appalachian Mountains kaum zu finden.
Eine eingeschworene Gemeinschaft von Moonshiners
Bei Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia geben verschiedene Schwarzbrenner einen Einblick in ihr heimliches Leben und die illegalen Praktiken, mit denen sie ihr Geld verdienen. Doch dabei läuft bei weitem nicht alles so wie geplant. Mal hat eine selbstgebaute Destille ein Leck und mal schnüffelt ein Sheriff ein bisschen zu nah an den Brennplätzen herum. Eines ist jedoch sicher: Bei den Moonshiners wird es garantiert nie langweilig.
Als die Doku-Serie 2011 in den USA prämierte, wurde sie dort sofort zum großen Erfolg und hatte mehrere Ableger zur Folge. Unter anderem Moonshiner - Master Distiller, bei der Wettbewerber*innen aus ganz Amerika das Schwarzbrennen von waschechten Moonshiners lernen und sich dann diversen Prüfungen unterziehen müssen. Auch heute noch begleiten Doku-Teams zahlreiche Brenner in ihrem Alltag und zeigen so die spannenden Praktiken des Moonshining.
