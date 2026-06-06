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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Paranoia

DMAXFolge vom 06.06.2026
Paranoia

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 06.06.2026: Paranoia

44 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Mark und sein Kumpel „Digger“ wollen im Cocke County nur noch für Stammkunden brennen. Doch ein unbekannter Konkurrent unterbietet massiv ihre Preise. Wer macht ihnen die Kundschaft abspenstig und ist der Schnaps möglicherweise gestohlen? Die Altmeister müssen herausfinden, wo der Billig-Moonshine herkommt. Mike und sein Partner Jerry richten derweil im US-Bundesstaat North Carolina ihren Brennplatz ein. Im vergangenen Jahr hat ihnen der Standort kein Glück gebracht. Die Outlaws müssen sicherstellen, dass ihre Ausrüstung nicht erneut in den Fluten versinkt.

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