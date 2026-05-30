Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 30.05.2026: Zurück bei den Outlaws
44 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Wie in alten Zeiten: Tim will im Culpeper County mit seinen Kumpels Howard, Henry und „Tickle“ in vier Wochen 4000 Liter Alkohol destillieren. Der Deal verspricht hohe Gewinne. Am Ende könnten etwa 40 000 Dollar herausspringen. Doch ein tugendhafter Pfarrer droht den Männern im US-Bundesstaat Virginia einen Strich durch die Rechnung zu machen. Josh setzt ebenfalls Maische an. Der Outlaw brennt in North Carolina Brombeer-Schnaps. Ob das eine kluge Entscheidung ist, muss sich allerdings noch zeigen, denn der Kunde hatte eigentlich Kirsch-Moonshine bestellt.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.