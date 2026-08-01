Moonshiners: Master Distiller
Folge vom 01.08.2026: Aus Bier wird Schnaps
44 Min.Folge vom 01.08.2026
Seit der Steinzeit brauten Menschen überall dort Bier, wo sie Zugang zu Getreide hatten, das zu Alkohol vergoren werden konnte. Im Laufe der Jahrhunderte verfeinerte man diesen Prozess und fügte Hopfen hinzu, um das Bier monatelang haltbar zu machen. Und aus dem weltweit beliebtesten alkoholischen Getränk lassen sich sogar Spirituosen herstellen – vorausgesetzt, man verfügt über das nötige Wissen und ausreichend Erfahrung. Michelle, Tom und Tyler sollen handelsübliche Biere zu hochwertigem Schnaps destillieren. Ist das Trio dieser Herausforderung gewachsen?
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.