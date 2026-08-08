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Moonshiners: Master Distiller

Feines aus Zuckerrohr

DMAXFolge vom 08.08.2026
Feines aus Zuckerrohr

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Moonshiners: Master Distiller

Folge vom 08.08.2026: Feines aus Zuckerrohr

45 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Cachaça ist die weltweit meistkonsumierte Spirituose aus Zuckerrohr. Der grasige, erdige Brand, der auch als Basis für Brasiliens Nationalgetränk, die Caipirinha, dient, wurde erstmals im 16. Jahrhundert von Arbeitern destilliert. Sie bemerkten, dass wilde Hefen den in der Presse verbliebenen Zuckerrohrsaft innerhalb weniger Stunden vergären ließen. Josh Owens konnte den Herstellungsprozess in Südamerika mit eigenen Augen beobachten, deshalb sitzt er in dieser Folge in der Jury. Vincent, Tiga und Jeremy dürfen dem „Moonshiner“ ihre Erzeugnisse präsentieren.

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